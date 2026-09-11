A régi közmédiát propagandának nevezték, az újból pedig az ellenzéket hagyták ki

A Tisza azzal indokolta a közmédia átalakítását, hogy véget vet a politikai befolyásnak. Ehhez képest a kilenctagú Független Közmédia Testület három ellenzéki helye üresen maradt, miután a jelölteket leszavazták. Ez már önmagában groteszk: a függetlenség őrei eldöntötték, melyik ellenzéki elég független ahhoz, hogy ellenzékiként beülhessen közéjük.

Közben miniszterelnöki komment után közmédiás kinevezéseket vontak vissza, most pedig az MTI szerkesztési gyakorlatát éri politikai kritika. Egyik eset sem bizonyít önmagában közvetlen utasítást. Együtt azonban egyre kellemetlenebb képet rajzolnak.

A régi rendszert azért támadták, mert szerintük a hatalom túl közel állt a mikrofonhoz. Az újnál viszont már maga a hatalom dönti el, kit engednek a mikrofon közelébe.

Ezt lehet Független Közmédia Testületnek nevezni. Attól még három ellenzéki szék üres marad.

A függetlenság nem felirat az ajtón. Ha minden vitatott döntés után külön el kell magyarázni, hogy a közmédia valójában független, akkor lehet, hogy éppen ez az, ami nincs rendben.