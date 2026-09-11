A múltat átírni könnyebb, mint levinni a benzinárat

MÚLTHAJLÍTÁS: A pozsonyi V4-csúcson ismét előkerült Magyar Péter saját politikai múltértelmezése. A történelem azonban nem kampányszlogen, különösen akkor nem, ha diplomáciai partnerek előtt beszél róla.

BÉNULTSÁG: Közben az üzemanyagárak újabb magasságokba emelkedtek, miközben a kormány egyelőre nem tudta bemutatni azt a gyors beavatkozást, amelyről korábban beszélt. A benzinkút kijelzője kegyetlenül egyszerű mérce.

KIJÓZANODÁS: Mindeközben a Tisza-szigetekből is egyre több kritikus hang érkezik a központi irányítás miatt. És itt áll össze a kép: a múltat lehet átkeretezni, a saját tábort lehet fegyelmezni, de a kormányzati valóság előbb-utóbb minden politikai történetet utolér.