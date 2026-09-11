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A múltat átírni könnyebb, mint levinni a benzinárat

Pozsonyban ismét a múlt értelmezése került elő, itthon elszálltak az üzemanyagárak, közben pedig egyre több tiszás aktivista panaszkodik a központi irányításra. Három ügy, ugyanaz a probléma.

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MÚLTHAJLÍTÁS: A pozsonyi V4-csúcson ismét előkerült Magyar Péter saját politikai múltértelmezése. A történelem azonban nem kampányszlogen, különösen akkor nem, ha diplomáciai partnerek előtt beszél róla.

BÉNULTSÁG: Közben az üzemanyagárak újabb magasságokba emelkedtek, miközben a kormány egyelőre nem tudta bemutatni azt a gyors beavatkozást, amelyről korábban beszélt. A benzinkút kijelzője kegyetlenül egyszerű mérce.

KIJÓZANODÁS: Mindeközben a Tisza-szigetekből is egyre több kritikus hang érkezik a központi irányítás miatt. És itt áll össze a kép: a múltat lehet átkeretezni, a saját tábort lehet fegyelmezni, de a kormányzati valóság előbb-utóbb minden politikai történetet utolér.

 

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