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Aki nem tematizál, az magyarázkodik

Németországban és az Egyesült Államokban továbbra is biztonságról, migrációról és munkahelyekről szól a politika. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a magyar jobboldalnak vissza kell vennie a napirendet.

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Ifj. Lomnici Zoltán szerint a német és amerikai politikában ma is olyan témák mozgatják a választókat, mint a migráció, a közbiztonság, a munkahelyek és a nemzeti szuverenitás. Úgy látja, a magyar jobboldal egyik legfontosabb feladata éppen ezért az lenne, hogy a belső viták helyett ismét saját ügyeket tegyen a közélet középpontjába. A beszélgetésben Hadházy Ákos tevékenysége és külföldi befolyás lehetősége is szóba került, ezeket azonban csak felvetésként, nem bizonyított tényként érdemes kezelni. A stratégiai állítás viszont világos: aki nem tematizál, az reagál, aki pedig folyamatosan reagál, az már más politikai pályáján játszik.

 

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