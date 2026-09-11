Aki nem tematizál, az magyarázkodik

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a német és amerikai politikában ma is olyan témák mozgatják a választókat, mint a migráció, a közbiztonság, a munkahelyek és a nemzeti szuverenitás. Úgy látja, a magyar jobboldal egyik legfontosabb feladata éppen ezért az lenne, hogy a belső viták helyett ismét saját ügyeket tegyen a közélet középpontjába. A beszélgetésben Hadházy Ákos tevékenysége és külföldi befolyás lehetősége is szóba került, ezeket azonban csak felvetésként, nem bizonyított tényként érdemes kezelni. A stratégiai állítás viszont világos: aki nem tematizál, az reagál, aki pedig folyamatosan reagál, az már más politikai pályáján játszik.