Aki munkába jár dízellel, kap pénzt, aki dízelből él, várhat

A támogatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, a közúti fuvarozók viszont nem részei a konstrukciónak. Pedig náluk nincs lehetőség arra, hogy kevesebbet tankoljanak vagy egyszerűen más közlekedési módot válasszanak. A kamionnak mennie kell, az üzemanyag pedig bekerül a fuvardíjba, onnan pedig az élelmiszer, az építőanyag és szinte minden szállított termék árába. Így a kormány nemcsak a fuvarozó problémáját hagyja megoldatlanul, hanem annak költségét könnyen továbbküldi a vásárlóknak.