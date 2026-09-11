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Aki munkába jár dízellel, kap pénzt, aki dízelből él, várhat

A kormány a családi dízelek egy részét támogatja, miközben a fuvarozók kimaradnak. Pedig náluk a 700 forintos gázolaj nem kényelmi kérdés, hanem költség, amely végül mindenki számláján megjelenhet.

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A támogatás legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, a közúti fuvarozók viszont nem részei a konstrukciónak. Pedig náluk nincs lehetőség arra, hogy kevesebbet tankoljanak vagy egyszerűen más közlekedési módot válasszanak. A kamionnak mennie kell, az üzemanyag pedig bekerül a fuvardíjba, onnan pedig az élelmiszer, az építőanyag és szinte minden szállított termék árába. Így a kormány nemcsak a fuvarozó problémáját hagyja megoldatlanul, hanem annak költségét könnyen továbbküldi a vásárlóknak.

 

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