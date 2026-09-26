Dömötör Csaba: Sorra nyerik a tendereket a külföldi gigacégek

Dömötör Csaba: ,,Érdemes kicsit szemezgetni a közbeszerzési eredmények között. Sorra nyerik a tendereket a nagy külföldi gigacégek. Mondok pár példát. Felújítják majd a Budapest-Bécs vasútvonal egyik szakaszát Komárom és Almásfüzitő között. Ezt az osztrák Switelsky csinálhatja majd. Aztán felújítják majd Budapesten a K-hidat, ezt az osztrák Strabag csinálhatja majd. Két szakaszban felújítják majd a Városliget és a Kőbánya közötti vasútvonalat. Ez két tendert jelent. Mind a kettőt az osztrák Switelsky. Csak ezen négy projekt összköltsége 47 milliárd forint, és hol van ezen rövidebb szakaszok összköltsége. A majdani sokkal nagyobb építkezések összköltsége mellett. Azt hiszem, hogy ezek a cégek pont ilyen kormányról álmodtak. Mehet az áradás, egyenesen bele a osztrák cégek kasszájába."