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Kapitány István megígérte, hogy szükség esetén közbelépnek – Pontosan mire várnak még?

Július eleje óta látványosan emelkedett a benzin és különösen a gázolaj ára, de a Tisza-kormány nem tervezi a védett ár visszahozását. Kapitány István korábban gyors beavatkozást ígért rendkívüli helyzetben. Az autósok most joggal kérdezhetik: hol van ennek a határa?

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Július 7-én még 601 forint volt a gázolaj és 584 a benzin átlagára, vasárnapra előbbi már 696, utóbbi 616 forintra emelkedett a Holtankoljak.hu adatai szerint. Kapitány István a védett ár megszüntetésekor azt ígérte: rendkívüli piaci helyzetben a kormány gyorsan és célzottan közbe tud lépni. 

Most az árak mennek felfelé, az autósok egy része már visszakérné a védelmet, de beavatkozásról nincs szó. Pócs János szerint ezzel újabb Tisza-ígéret került veszélybe. De vajon gazdaságilag indokolt lenne-e már a közbelépés, és meddig drágulhat még az üzemanyag? Erről kérdezzük Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját.

 

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