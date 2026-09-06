Kapitány István megígérte, hogy szükség esetén közbelépnek – Pontosan mire várnak még?

Július 7-én még 601 forint volt a gázolaj és 584 a benzin átlagára, vasárnapra előbbi már 696, utóbbi 616 forintra emelkedett a Holtankoljak.hu adatai szerint. Kapitány István a védett ár megszüntetésekor azt ígérte: rendkívüli piaci helyzetben a kormány gyorsan és célzottan közbe tud lépni.

Most az árak mennek felfelé, az autósok egy része már visszakérné a védelmet, de beavatkozásról nincs szó. Pócs János szerint ezzel újabb Tisza-ígéret került veszélybe. De vajon gazdaságilag indokolt lenne-e már a közbelépés, és meddig drágulhat még az üzemanyag? Erről kérdezzük Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját.