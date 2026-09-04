Kritika után kirúgás, botrány után kiborulás, kudarc után újabb ígéret

ULTÚRTERROR: A 444 kritikáját követően műsorbeszüntetés és személyi következmény jött. Lehet mindezt egyszerű szerkesztői döntésnek nevezni, de a sorrend legalábbis felveti a kérdést: meddig szabad kritikát megfogalmazni, ha annak ilyen gyors ára lehet?

KIBORULT: A Zsolti-bácsi ügy már a baloldali nyilvánosságon belül is egymásnak feszít szereplőket. Amikor a saját táborból érkezik az éles bírálat, nehezebb mindent politikai támadásként elintézni.

SVINDLI: A Tisza-kormány újabb vállalásokat sorol, miközben több korábbi ígéret teljesítése továbbra is kérdéses. A politika azonban nem előfizetéses szolgáltatás: nem lehet minden lejárt ígéretet egy újabb csomaggal automatikusan meghosszabbítani.