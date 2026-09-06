Négy év háború után végre nem újabb fegyvercsomagról, hanem a háború lezárásáról tárgyalnak

Donald Trump különmegbízottjai több mint három órán keresztül tárgyaltak Vlagyimir Putyinnal Moszkvában. Jurij Usakov szerint az amerikai fél több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett, a megbeszélés pedig konstruktív és őszinte volt. Putyin ugyanakkor továbbra sem jelezte, hogy engedne Moszkva területi követeléseiből. Witkoff és Kushner vasárnap már Kijevbe érkezett, hogy Zelenszkijjel folytassa az egyeztetést. Áttörés még nincs, de Washington most először próbálja ugyanazon békefolyamatban egymás után asztalhoz ültetni mindkét háborús felet.