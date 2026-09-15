Egyre több ügyben nem a válasz, hanem a hatalom reakciója válik hírré

A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI? A Terror Háza ideiglenesen bezár, miközben a kiállítás tartalmi felülvizsgálata is megkezdődik. A kérdés már nem pusztán egy intézményvezető személye, hanem az, meddig szakmai korrekció és honnantól emlékezetpolitikai átírás történik.

FENYEGETÉS? Magyar Péter szerint Orbán Viktor fenyegeti az NVVH dolgozóit. Súlyos állítás, amelyhez súlyos bizonyíték kell. Egy ekkora hatalmú hivatal körül különösen veszélyes, ha a politikai retorika megelőzi a tényeket.

MEGSÉRTŐDÖTT? A miniszterelnök ezúttal nem szólalt fel napirend előtt. Egyetlen elmaradt felszólalás önmagában nem történet, de az elmúlt napok parlamenti feszültsége után már politikai jelentést kap.

A Monitor vendége Apáti Bence publicista és Both Hunor politikai elemző, valamint Tuzson Bence államtitkár.