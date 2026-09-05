Fogy a Tisza előnye, fogy a rendőrök türelme – forró témákról szólt a Komment extra

A közélet legfontosabb és legvitatottabb témái kerültek terítékre a Komment Extra adásában. A műsor vendégei többek között Magyar Péternek a Mandiner finanszírozásával kapcsolatos kijelentéséről, a pártok támogatottságának legfrissebb alakulásáról, valamint a rendvédelmi dolgozók egyre feszültebb helyzetéről beszéltek.

Az egyik kiemelt téma Magyar Péter bejelentése volt, amely szerint megszüntetnék a Mandiner finanszírozását. A miniszterelnök a lapot „hazug propagandalapnak” nevezte, és ennek kapcsán jelentette be a finanszírozás megszüntetését. A Komment Extra vendégei arról is beszéltek, hogy egy ilyen politikai bejelentés milyen kérdéseket vet fel a sajtó működésével és a médiapiac politikai befolyásolásával kapcsolatban.

Vendégek:

Szabó László kommunikációs szakember, producer

Kovács András, a Mandiner újságírója

Magyar György ügyvéd

Baka F. András szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

Főbb témák: