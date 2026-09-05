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Fogy a Tisza előnye, fogy a rendőrök türelme – forró témákról szólt a Komment extra

Szabó László, Kovács András, Magyar György és Baka F. András voltak a Komment extra vendégei.

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A közélet legfontosabb és legvitatottabb témái kerültek terítékre a Komment Extra adásában. A műsor vendégei többek között Magyar Péternek a Mandiner finanszírozásával kapcsolatos kijelentéséről, a pártok támogatottságának legfrissebb alakulásáról, valamint a rendvédelmi dolgozók egyre feszültebb helyzetéről beszéltek.

Az egyik kiemelt téma Magyar Péter bejelentése volt, amely szerint megszüntetnék a Mandiner finanszírozását. A miniszterelnök a lapot „hazug propagandalapnak” nevezte, és ennek kapcsán jelentette be a finanszírozás megszüntetését. A Komment Extra vendégei arról is beszéltek, hogy egy ilyen politikai bejelentés milyen kérdéseket vet fel a sajtó működésével és a médiapiac politikai befolyásolásával kapcsolatban.

Vendégek: 

  • Szabó László kommunikációs szakember, producer
  • Kovács András, a Mandiner újságírója 
  • Magyar György ügyvéd
  • Baka F. András szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

Főbb témák: 

  • Magyar Péter bejelentette, hogy a Mandiner finanszírozását megszüntetik 
  • A Fidesz támogatottsága júliushoz képest 1 százalékponttal nőtt, a Tisza Párté 3-al csökkent
  • Fogy a rendőrök türelme is: idén már nem lesz béremelés, felmondások és munkabeszüntetés is jöhet 

 

 

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