Trump követei Moszkvába és Kijevbe tartanak, közben újabb orosz támadás érte az ukrán fővárost

Öt ember megsebesült, amikor orosz drón csapódott az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központjába, miközben Washington újabb békemisszióra készül. Donald Trump Steve Witkoffot és Jared Kushnert küldi Moszkvába, majd Kijevbe, hogy megpróbálják tető alá hozni a háború lezárását.

Zelenszkij tűzszünetet ajánlott a tárgyalások idejére, és Ukrajna kész biztosítani a tárgyalók biztonságos útját. A Kreml azonban egyelőre nem erősítette meg a találkozót, és úgy vélik, jelenleg nincsenek meg a békemegállapodás konkrét előfeltételei.

Dmitrij Peszkov szerint Oroszország kész a békés rendezés felé mozdulni, miközben fenntartja a Vlagyimir Putyin által korábban ismertetett álláspontját.

Peszkov azt is hozzátette, hogy Kijev tisztában van Moszkva követeléseivel, és nem lehet kizárni egy későbbi békemegállapodás lehetőségét. Közölte: jelenleg azonban sajnos nincsenek ennek konkrét előfeltételei, de munka folytatódik, a kapcsolattartás pedig zajlik.