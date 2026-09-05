Aggasztó állapotban a rendvédelmi állomány: béremelést sürgetnek a rendőrök

A rendvédelmi állomány mentális és fizikai állapota is aggasztó - jelentette ki híradónknak a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet szóvivője. Tóth Zoltán a béremelésről azt mondta, szerinte ez nem luxusigény, hanem a tisztességes megélhetés és a biztonságos munkavégzés feltétele.

Az alezredes elmondta, hogy a Belügy-minisztériummal folytatott legutóbbi egyeztetésen nem született konkrét megállapodás, csupán a kormányzati irányelveket ismertették. Tóth Zoltán hozzátette, hogy nem luxustárgyak miatt kell nekik a béremelés, hanem a hétköznapi élethez van szükségük az anyagi megbecsülésre.