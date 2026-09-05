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Aggasztó állapotban a rendvédelmi állomány: béremelést sürgetnek a rendőrök

Egyre nagyobb a feszültség.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A rendvédelmi állomány mentális és fizikai állapota is aggasztó - jelentette ki híradónknak a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet szóvivője. Tóth Zoltán a béremelésről azt mondta, szerinte ez nem luxusigény, hanem a tisztességes megélhetés és a biztonságos munkavégzés feltétele. 

Az alezredes elmondta, hogy a Belügy-minisztériummal folytatott legutóbbi egyeztetésen nem született konkrét megállapodás, csupán a kormányzati irányelveket ismertették. Tóth Zoltán hozzátette, hogy nem luxustárgyak miatt kell nekik a béremelés, hanem a hétköznapi élethez van szükségük az anyagi megbecsülésre.

 

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