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Zsolti bácsi-ügy: Hal Melinda szerint a politikai haszonszerzés mindent felülírt

Politikai aljasságnak tartja.

  • Hírek
  • 20 perce
  • Forrás: HírTV
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Történelmi politikai aljasság volt az úgynevezett Zsolti bácsi ügy - erről beszélt Hal Melinda, klinikai szakpszichológus a Komment című műsorunkban. 

Osváth Zsolt, influenszer pár nappal ezelőtt azonban kemény szavakkal illette az úgynevezett Zsolti bácsi ügy érintettjeit. A vlogger szerint a politikusok és az ügy egyik főszereplője is profitált az Szőlő utcai ügyből. Osváth úgy fogalmazott: a csatározással nem segítettek az intézetben nevelkedőknek. Emiatt pedig a DK-t és a Tisza pártot tartja felelősnek.

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