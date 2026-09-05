Zsolti bácsi-ügy: Hal Melinda szerint a politikai haszonszerzés mindent felülírt

Történelmi politikai aljasság volt az úgynevezett Zsolti bácsi ügy - erről beszélt Hal Melinda, klinikai szakpszichológus a Komment című műsorunkban.

Osváth Zsolt, influenszer pár nappal ezelőtt azonban kemény szavakkal illette az úgynevezett Zsolti bácsi ügy érintettjeit. A vlogger szerint a politikusok és az ügy egyik főszereplője is profitált az Szőlő utcai ügyből. Osváth úgy fogalmazott: a csatározással nem segítettek az intézetben nevelkedőknek. Emiatt pedig a DK-t és a Tisza pártot tartja felelősnek.