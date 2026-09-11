9/11 - A nap, amely megváltoztatta a világot

A következő 25 év háborúi és terrorellenes intézkedései alapvetően átalakították az amerikai és európai biztonságpolitikát. A 25. évforduló alkalmából több nyugati biztonságpolitikai kutatóintézet azt vizsgálja, mennyiben változott meg a fenyegetettségi környezet 2001 óta.

A dzsihadista fenyegetés továbbra is az első számú terrorveszély az EU-ban az Europol 2026-os jelentése szerint.

Globális megfigyelők, köztük számos nyugati országban is, a fiatalabb elkövetők által elkövetett szélsőséges erőszakos cselekmények számának jelentős növekedését tapasztalták. Ők elsősorban az onlne-térben radikalizálódnak. Mit lehet ezzel kezdeni?

Európában például kiterjedt hálózattal rendelkezik és egyre terjeszkedik a szélsőséges Muszlim Testvériség szervezet, amelyet az uniós országok nonprofit szervezetként tart számon és mindenféle kulturális programjait még támogatja is pénzzel.