Kiemelt videók

9/11 - A nap, amely megváltoztatta a világot

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás történelmi következménye volt, hogy a NATO fennállása során először aktiválta az 5. cikkelyt, az Egyesült Államok pedig meghirdette a terror elleni háborút. 2001. október 7-én megkezdődött az afganisztáni hadművelet a tálib rezsim és az Oszama bin Ladent befogadó al-Kaida ellen.

Vágólapra másolva!

A következő 25 év háborúi és terrorellenes intézkedései alapvetően átalakították az amerikai és európai biztonságpolitikát. A 25. évforduló alkalmából több nyugati biztonságpolitikai kutatóintézet azt vizsgálja, mennyiben változott meg a fenyegetettségi környezet 2001 óta.

A dzsihadista fenyegetés továbbra is az első számú terrorveszély az EU-ban az Europol 2026-os jelentése szerint.

Globális megfigyelők, köztük számos nyugati országban is, a fiatalabb elkövetők által elkövetett szélsőséges erőszakos cselekmények számának jelentős növekedését tapasztalták. Ők elsősorban az onlne-térben radikalizálódnak. Mit lehet ezzel kezdeni?

Európában például kiterjedt hálózattal rendelkezik és egyre terjeszkedik a szélsőséges Muszlim Testvériség szervezet, amelyet az uniós országok nonprofit szervezetként tart számon és mindenféle kulturális programjait még támogatja is pénzzel.

A témában Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője és zoom-kapcsolaton keresztül Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő mondott véleményt Láncreakció című műsorunkban.

 

 

Továbbiak a témában