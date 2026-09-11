Valódi rémálommá vált egy egyszerű vásárlás egy 18 éves lány számára

Csak egy szendvicset kért, és a mosdót akarta használni az a 18 éves amerikai diáklány, aki Firenzében tért be egy belvárosi kisboltba. A pakisztáni alkalmazott azonban bezárta az ajtót, és rávetette magát. A lány a kezével jelezte a járókelőknek, hogy veszélyben van. A kiérkező rendőrök szexuális erőszak és emberrablás gyanújával őrizetbe vették a 31 éves afrikai férfit. Az olasz baloldal folyamatosan azt hangoztatja, hogy meg kell próbálni békésen együtt élni. A migráció okozta bűnesetek miatt pedig a kormányt támadják.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)