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Valódi rémálommá vált egy egyszerű vásárlás egy 18 éves lány számára

A 18 éves fiatal egy kisboltba tért be, amikor az ottani alkalmazott bezárta az ajtót és rávetette magát. A lány a nemzetközi kézjellel kért segítséget. A Liga szigorításokat követel. Azt akarják, hogy a bűnöző migránsoktól az állam vegye el az állampolgárságukat.

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  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Chris Harwood
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Csak egy szendvicset kért, és a mosdót akarta használni az a 18 éves amerikai diáklány, aki Firenzében tért be egy belvárosi kisboltba. A pakisztáni alkalmazott azonban bezárta az ajtót, és rávetette magát. A lány a kezével jelezte a járókelőknek, hogy veszélyben van. A kiérkező rendőrök szexuális erőszak és emberrablás gyanújával őrizetbe vették a 31 éves afrikai férfit. Az olasz baloldal folyamatosan azt hangoztatja, hogy meg kell próbálni békésen együtt élni. A migráció okozta bűnesetek miatt pedig a kormányt támadják.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

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