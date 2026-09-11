Kormányra kerülve Magyar Péter már a saját üzemanyag-receptjét sem alkalmazza

Magyar Péter márciusban még azonnali adócsökkentést és 480 forintos benzinárstopot követelt, sőt azt üzente az akkori kormánynak: „kevesebb Facebook-poszt, több tett”. Most miniszterelnökként már azt mondja, a védett ár visszahozása nem opció. Helyette a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai kaphatnak havi 5000, decemberig összesen 20 ezer forintot.

És itt kezd igazán recsegni a konstrukció. A benzines ebből nem kap. A 150 lóerő fölötti dízeles sem. A közúti fuvarozók támogatását pedig külön kéri a szakmai érdekképviselet, mert a most meghirdetett segítség rájuk nem terjed ki. Az MKFE szerint éppen a személy- és áruszállító vállalkozások támogatására lenne szükség, mert a magas üzemanyagár közvetlenül veszélyezteti a rentabilitásukat.

Ez teszi különösen furcsává a döntést. Aki havonta egyszer megtankolja a családi dízelét, segítséget kaphat. Aki egész nap gázolajat éget azért, hogy az áru eljusson a boltba, annak egyelőre külön kell kopogtatnia a kormánynál.

A vita ezért nem arról szól, hogy jobb-e húszezer forint a semminél. Nyilván jobb. A kérdés az, hogyan zsugorodott össze fél év alatt a mindenkinek követelt 480 forintos üzemanyagból egy lóerőhöz, hajtásmódhoz és tulajdonosi feltételekhez kötött kompenzáció.

Ellenzékben Magyar Péter az üzemanyag árát akarta megváltoztatni. Kormányon már csak azt dönti el, ki kapjon egy keveset azért, mert nem sikerült.