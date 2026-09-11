Csaknem kétezer munkahely szűnt meg a gyárbezárások miatt

Az 1909-ben alapított bonyhádi zománcgyár fénykorában több száz embert foglalkoztatott, termékei pedig Németországtól Dél-Koreáig számos országba eljutottak. A bonyhádi gyár mintaboltja a meglévő raktárkészlet erejéig tovább működik, a gyártás azonban már leállt: augusztus 19-én volt az utolsó termelési nap. A felszámolás 145 munkavállalót érint, a cégvezetés a bonyhádi önkormányzattal és a térség munkáltatóival együttműködve próbálja segíteni az elhelyezkedésüket.

A cég korábban, hogy biztosítsa működését, befektetéssel és exporthitelezéssel foglalkozó szervezetekkel is kapcsolatba került – mondta el a térség országgyűlési képviselője. Csibi Krisztina hozzátette: idén februárban még arról tájékoztatták, hogy komoly vevő érdeklődik az üzem iránt.

Az utóbbi időszakban csaknem 2000 munkahely szűnt meg a gyárbezárások miatt, a kormány továbbra sem tesz semmit – hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési képviselője. Palóc André rámutatott: a sorozatos gyárbezárások ellenére a kabinet továbbra sem tartja fontosnak, hogy kinevezzen egy foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki eljárhatna ezekben az ügyekben.