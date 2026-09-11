A kormány időt nyert, béremelést viszont még mindig nem adott

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet szerint egyelőre kivárnak, de a tiltakozási elképzeléseket nem fújták le. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban érdemi bérrendezést vártak, miközben a kormány részéről továbbra sincs olyan döntés, amely ezt megnyugtatóan rendezné. A Fidesz szerint ez újabb példa arra, hogy a kampányígéret és a kormányzati teljesítmény között rés nyílt. A kabinet most kapott még egy kis időt. A kérdés az, mire használja: valódi bérrendezésre, vagy újabb türelemkérésre.