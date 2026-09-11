Palóc André: Vezessék vissza a korábbi védett árat

Palóc André sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy hétfőn és kedden is arról beszéltek a Parlamentben, hogy a szerdán várhatóan egy kormánydöntés lesz arról, hogyan segítenek a magyar családoknak az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Kapitány István posztolt is még aznap reggel a kormányülés napján, hogy hamarosan jönnek a részletekkel – tette hozzá a képviselő. Péntek van, a dízel ára 700, a benzin ára 626 forint. Magyar Péter bár a kampány során 480 forintos benzinárat követelt még ellenzékben, ahogy kormányra került, kivezette egyik első lépéseként a védett üzemanyagárat, aztán pedig elindultak fölfelé az árak – foglalta össze a politikus.

Egy átlag családnak, ha dízel autót üzemeltet, nagyjából 4000-4100 forinttal kerül több egy tankolása, mint a korábbi védett árnál. A benzinüzemű autóknál a 480 forintos ígért és követelt árhoz képest egy tankolás esetén közel 7000 forint a különbség – mutatott rá a képviselő. Palóc André azt tartja a legaggasztóbbnak, hogy ebben a rekordmagas üzemanyagárral teli időszakban a kormányzat nem tesz semmit: hiába ígérték meg, továbbra sem érkezett semmilyen döntés, semmilyen magyarázat.

Azt várom a kormánytól, hogy lépjen és védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. A Fidesz-frakció be is nyújtotta azt a törvényjavaslatot, ami ezt lehetővé tenné.

– foglalta össze a politikus. A Fidesz azt javasolja, hogy térjenek vissza ahhoz, ami már egyszer működött, vezessék be a korábbi védett árat újra: 615 legyen a dízel és 595 forint a benzin ársapkája. Ez korábban fenntartható volt, működött és jelentős mértékben könnyítette a családok, a fuvarozók, az agrárszektor és más vállalkozások helyzetét – húzta alá Palóc André.