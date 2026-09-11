Orbán Viktor szombaton Kötcsén árulja el, mire készül

Szeptember 12-én mintegy ötszáz résztvevővel rendezik meg az idei kötcsei találkozót. Tavaly Orbán Viktor beszédét még élőben követhette az ország, idén azonban jóval szűkebb kör előtt mondja el, hogyan látja a Fidesz helyzetét és a következő időszak feladatait. A rendezvény jelmondata is előre mutat: „Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.” A tét különösen nagy, hiszen a Fidesz tizenhat év kormányzás után most ellenzékből készül új politikai stratégiára. Mi hangzik el a zárt ajtók mögött, milyen irányt szab Orbán Viktor, és kik viszik tovább az üzenetet? A HírTV egész nap Kötcséről tudósít, interjúkkal és helyszíni információkkal követve az eseményeket.