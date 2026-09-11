Kanada amerikai légvédelmi rendszerek gyors beszerzésében támogatja Ukrajnát

Ukrán dróntámadások és orosz válaszcsapás

Ukrán tengeri drón csapódott be a népszerű orosz üdülőhely, Szocsi tengerpartján, a támadásban 28 ember megsérült. A partszakaszon egyébként Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is található rezidenciája. A tengeri drónokkal végrehajtott ukrán támadások ritkábbak, Kijev ugyanakkor levegőből naponta több csapást is mér mélységi célpontokra Oroszországban. Dél-Oroszországban a dagesztáni Mahacskala kikötőjét is ukrán dróntámadás érte, amely fontos közlekedési-logisztikai csomópont a Kaszpi-tenger partján. Kijev beszámolója szerint 3 hajót vettek célba.

Az egyik orosz válaszcsapásra az ukrajnai Kramatorszkban került sor, a légitámadásban legkevesebb 22 ember megsebesült. Kramatorszkot Oroszország kulcsfontosságú célpontnak tekint a Donyecki régió teljes elfoglalásához.

Volodimir Zelenszkij Kanadában tárgyal

Az ukrán elnök háromnapos hivatalos látogatást tesz az észak-amerikai országban. Volodimir Zelenszkij jelezte: Kanada nagyon fontos légvédelmi csomagot nyújt országának és támogatja az energiaiparát is. Az ottawai vezetés Ukrajna egyik legharsányabb védelmezője, a háború kitörése óta több mint 25,5 milliárd kanadai dollárral támogatta Kijevet.

Ukrajnának leginkább az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétákra van szüksége, amelyek képesek kiiktatni az orosz ballisztikus rakétákat. A kanadai miniszterelnök, Mark Carney közölte: kormánya 350 millió kanadai dolláros segélycsomagot ad Ukrajnának légvédelmi rakéták beszerzésére. A JUMPSTART program lehetővé teszi harmadik országok számára, hogy amerikai fegyverek vásárlását finanszírozzák Ukrajnának, köztük Patriot rakétákat is.

Az ukrán elnök a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a szeptember 20-ára kitűzött oroszországi parlamenti választások előtt nem lesz háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai találkozó a háború lezárásáról. Az amerikai elnök a hét első felében az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetést. Donald Trump később kijelentette, hogy az egyeztetést követően háromoldalú találkozó jöhet létre közte, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. Az amerikai vezető egyúttal azt nyilatkozta, hogy az orosz elnök megállapodást akar kötni. Donald Trump különmegbízottjai a múlt hétvégén új békejavaslatokról tárgyaltak Moszkvában és Kijevben is.