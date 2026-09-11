Nem az üzemanyag lett olcsóbb, Magyar Péter ígérete lett kisebb

Márciusban Magyar Péter azonnali adócsökkentést és 480 forintos benzinárstopot követelt. Most kormányfőként már azt mondja, az általános védett ár készlethiányhoz vezetne, ezért célzott támogatást választott. A bejelentés szerint havi 5000, decemberig összesen 20 ezer forintot kaphatnak a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai.

És itt kezdődik az ellentmondások sora. A benzines kimarad. A 150 lóerő fölötti dízeles kimarad. A bejelentett lakossági konstrukcióból a kamionok és más nagy teljesítményű munkajárművek sem következnek automatikusan, miközben éppen ezek fogyasztják munkavégzés közben a legtöbb gázolajat. Az agrárszektornak külön segítséget ígértek, ennek részleteit azonban külön kell kezelni.