Németh Balázs: Vége az országépítésnek, elindult a rombolás

A politikus szerint a Medián legújabb felmérése – amely a Tisza támogatottságának csökkenését és a Fidesz erősödését mutatja – azt bizonyítja, hogy a választók kiábrándultak a kormány félkész ígéreteiből. Németh Balázs hangsúlyozta: a fejlesztések leállítása és a gyárbezárások miatt súlyos gazdasági következményekkel kell számolni.

A fideszes országgyűlési képviselője rámutatott: az április óta hozott kormányzati döntések – a vidéki otthonteremtési programok elakasztásától a nagy autópálya-építések leállításáig – az eddigi országépítés lerombolását jelentik.