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Németh Balázs: Vége az országépítésnek, elindult a rombolás

A friss közvélemény-kutatási adatok, a leállított nagyberuházások és az Országgyűlés előtt álló mentelmi ügyek is terítékre kerültek a HírTV Napindító című műsorában, ahol Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője volt a vendég.

  • Napindító
  • 3 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikus szerint a Medián legújabb felmérése – amely a Tisza támogatottságának csökkenését és a Fidesz erősödését mutatja – azt bizonyítja, hogy a választók kiábrándultak a kormány félkész ígéreteiből. Németh Balázs hangsúlyozta: a fejlesztések leállítása és a gyárbezárások miatt súlyos gazdasági következményekkel kell számolni.

A fideszes országgyűlési képviselője rámutatott: az április óta hozott kormányzati döntések – a vidéki otthonteremtési programok elakasztásától a nagy autópálya-építések leállításáig – az eddigi országépítés lerombolását jelentik.

 

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