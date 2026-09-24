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Trump, Putyin és Zelenszkij – Reális-e a tárgyalóasztal?

A rendezési kísérletek és a nagyhatalmi egyeztetések ellenére továbbra sincs érdemi változás az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai hátterében. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trumppal való egyeztetését követően nyitottságát fejezte ki egy energetikai infrastruktúrát érintő megállapodásra, valamint egy háromoldalú találkozóra Vlagyimir Putyinnal, Moszkva továbbra is óvatos.

  • Napindító
  • 56 perce
  • Frissítve: 55 perce
  • Forrás: HírTV
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A Kreml álláspontja szerint a csúcstalálkozókat alapos szakértői előkészítésnek kell megelőznie a kimenetel nélküli egyeztetések elkerülése érdekében.

A HírTV Napindító című műsorában Hidegkuti Konstantin szakértő rámutatott: Kijev részéről a feltétel nélküli tűzszünet bedobása nem új keletű stratégia, az orosz oldal azonban határozottan elutasítja az ideiglenes fegyvernyugvást. Moszkva álláspontja változatlan: a harcok szüneteltetése helyett kizárólag a végleges, átfogó rendezést tartják elfogadhatónak, mivel egy átmeneti fegyverszünet csupán átfegyverkezési haladékot jelentene.

 

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