A Kreml álláspontja szerint a csúcstalálkozókat alapos szakértői előkészítésnek kell megelőznie a kimenetel nélküli egyeztetések elkerülése érdekében.

A HírTV Napindító című műsorában Hidegkuti Konstantin szakértő rámutatott: Kijev részéről a feltétel nélküli tűzszünet bedobása nem új keletű stratégia, az orosz oldal azonban határozottan elutasítja az ideiglenes fegyvernyugvást. Moszkva álláspontja változatlan: a harcok szüneteltetése helyett kizárólag a végleges, átfogó rendezést tartják elfogadhatónak, mivel egy átmeneti fegyverszünet csupán átfegyverkezési haladékot jelentene.