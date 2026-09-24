Válsághelyzet jöhet Európában: Brüsszel szabályozná a tagállamok áramfogyasztását

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-Válságtanácskozásra készül az unió, elszabadulnak az energiaárak



-Brüsszel központilag szabályozná a tagországok áramfogyasztását energiaválság idején

Rendkívüli miniszteri ülés összehívását kezdeményezi az uniós közlekedési biztos, ha tovább mélyül az európai energiaválság. A Brent 100 dollár fölött jár, az EU-ban pedig rekordot döntött a benzin és a dízel átlagára, egy 50 literes tank feltöltése már több mint 100 euró. Az Európai Bizottság új válságkezelési jogkört kér magának: súlyos energiaellátási válság idején Brüsszel határozhatná meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyivel kell csökkenteniük az áramfogyasztásukat. A Bizottság emellett megakadályozhatná azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek válság idején korlátoznák a más tagállamokba irányuló áram- vagy gázszállítást.



-Államcsődöt is kockáztat több európai állam Ukrajna támogatásáért