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Kiemelt videók
3 perc
3 perc
A diplomáciai képek mögött ott vannak a számok és a vállalások
3 perc
3 perc
Budapest pénzügyi megállapodás nélkül vállalna újabb kötelezettségeket
2 perc
2 perc
Jövőre jöhet a vagyonadó, széles körben számolnák össze a magántulajdont
4 perc
4 perc
Ki fizeti meg végül a kormány gazdasági és közlekedési döntéseinek árát?
3 perc
3 perc
Folyamatos hazugságban van Magyar, de van ennél is súlyosabb kérdés
2 perc
2 perc
Mit látott Medgyessy Péter a Terror Házában, amit Tarr Zoltán csak később nézett meg?
1 perc
1 perc
Annyira kellemetlen lett a tiszás örömtánc, hogy végül eltűnt a videó
2 perc
2 perc
Magyar Péter olyan beruházást is átadott, amely még az előző kormány alatt indult
5 perc
5 perc
Tarr Zoltán sötétedés után, titokban látogatta meg a Terror Házát
2 perc
2 perc
Május óta 209 ezerről 229 ezerre nőtt a munkanélküliek száma
3 perc
3 perc
Kétarcú egyházpolitika?
4 perc
4 perc
Dánia orosz fizikai támadást sem zár ki
HírTv
Belföld
Mi Hazánk Mozgalom
Toroczkai László
tisztújítás
Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom
A párt ma tartotta tisztújító kongresszusát.
Hírek
2 órája
Forrás: HírTV
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