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Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom

A párt ma tartotta tisztújító kongresszusát.

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  • Forrás: HírTV
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