Putyin: Oroszország nem készül semmilyen katonai konfliktusra Európával

Vlagyimir Putyin, elnök, Oroszország: "Ez kétségtelenül a helyzet szándékos eszkalációja és provokáció az európai országok részéről. Európában sokan arról beszélnek, hogy támadást várnak Oroszország részéről, ezért úgy vélik, fel kell készülniük az ellenlépésre, egy Oroszországgal vívandó háborúra. Szeretném ismét hangsúlyozni: mi nem készülünk semmiféle katonai konfliktusra Európával. Nincsenek ilyen terveink, és – ami a legfontosabb – nincs is rá okunk. Nincsenek valós indokok az európai kapcsolatok elmérgesítésére, bármit is mondjanak mások, beleértve a balti államok képviselőit" - hangsúlyozta az orosz elnök.