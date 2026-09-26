Komment Extra - Elvesző mentelmi jogok: leszámolás vagy jogállam?

Az adás témái:

Az ügyészség Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kérte.

A tiszás országgyűlési többség felfüggesztette Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát.

Menekülnek a gyárak Magyarországról, május óta 10 százalékkal emelkedett a munkanélküliek száma.

A Tiszát támogatók új jelöltet követelnek Baka Andrástól, aki azonban kitart a jelöltje mellett.

A beszélgetés fókuszában a politikai és jogi eljárások összefonódása, a mentelmi jog intézményének esetleges átalakítása, valamint a Tisza-kormány eddigi gazdaságpolitikája és a külföldi befektetések megítélése állt.