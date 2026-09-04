Vajon Brüsszel ugyanazt mondja a sajtószabadságról akkor is, ha Magyar Péter a főszereplő?

Kármán András pénzügyminiszter utasítására távozik Kereki Gergő, Magyar Péter pedig közölte: megszüntetik az általa „hazug propagandalapnak” nevezett Mandiner finanszírozását. Lehet tulajdonosi döntésről beszélni, de amikor egy miniszterelnök politikai minősítéssel együtt jelenti be egy kritikus médium vezetőjének eltávolítását, az már sajtószabadsági kérdéseket is felvet.

Az EU Alapjogi Chartája védi a média szabadságát és pluralizmusát, az európai médiaszabadság-jogi szabályozás pedig külön figyelmeztet az állami és politikai beavatkozás veszélyére.

Ha ezt Orbán Viktor teszi, már jogállamisági ügy lenne?