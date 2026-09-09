A Mandiner elhallgatása nem médiapolitika, hanem hatalmi üzenet

Az MCC megszűnésével a Mandiner tulajdonosa a Pénzügyminisztérium lett, majd Kármán András utasítására távozott Kereki Gergő vezérigazgató és főszerkesztő. Szeptember 4. óta új tartalom nem jelent meg a lapon. Különösen súlyossá teszi az ügyet Magyar Péter korábbi kijelentése, amely szerint az új tulajdonosi helyzetben „mi leszünk a kiadói”, és a tartalom meghatározásáról is beszélt. Lehetett szeretni vagy gyűlölni a Mandinert. De egy demokráciában a válasz egy kellemetlen sajtótermékre nem az, hogy a hatalom megszerzi, vezetőt elküldi, majd a lapot lekapcsolják.