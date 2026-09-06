Magyar Péter hazahívná a magyarokat, de teremtett már bármit, amiért érdemes hazajönni?

Magyar Péter a „Vár a hazád!” programmal nyolc év alatt 200 ezerrel növelné a hazatérő magyarok számát. A kormány júliusban azonban már elsősorban vidékfejlesztési programként tárgyalta a korábban jóval szélesebb Szent István-tervet. Közben a KSH szerint május és július között 29 ezerrel kevesebb foglalkoztatott volt, mint egy évvel korábban, a hazai elsődleges munkaerőpiacon pedig 47 ezres volt a visszaesés.

Szűcs Gábor kérdése ezért betalál: a külföldön élőket nem lehet egy Facebook-poszttal hazarendelni. Előbb olyan országot kell mutatni nekik, amelyért megéri becsomagolni.