Egy szerény ikon – Nemcsák Károly a színházról, a pályáról és az életről mesélt

Nemcsák Károly színész, a József Attila Színház igazgatója volt a vendégünk, aki pályafutásának meghatározó állomásairól, életének fontos fordulópontjairól és a színpadhoz fűződő kapcsolatáról is mesélt. A beszélgetésben szóba kerültek azok a mesterek és pályatársak is, akik szakmailag vagy emberileg nagy hatással voltak rá, valamint az elmúlt évtizedek emlékezetes szerepei és tapasztalatai.

Nemcsák Károly arról is beszélt, mit jelent számára a József Attila Színház vezetése, milyen kihívásokkal jár egy teátrum irányítása, és hogyan lehet a hagyományokat úgy megőrizni, hogy közben a színház a mai közönség számára is izgalmas és szerethető maradjon.

A színház mellett természetesen a színészi pálya kulisszatitkai, a közönséggel való különleges kapcsolat, valamint a szakmában eltöltött évek tanulságai is előkerültek. Egy őszinte beszélgetés a színházról, hivatásról, sikerekről, nehézségekről és azokról az emberekről, akik végigkísérték Nemcsák Károly pályáját.