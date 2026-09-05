Vagyonvisszaszerzés és be nem tartott ígéretek

Főbb témák:

Vagyonvisszaszerzés - Álomfizetésekkel állt fel az új szuperhivatal, Unger Anna már vizsgálódna

KAMPÁNYÜZEMMÓD - Magyar Péter be nem tartott, „azonnal megvalósuló” ígéretei

A vagyonvisszaszerzési hivatal körüli kérdések és Magyar Péter kampányban tett ígéretei is terítékre kerültek a Vezércikk café legutóbbi adásában. A vendégek az újonnan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működéséről, Unger Anna terveiről és arról is beszéltek, hogy milyen eredményeket lehet számon kérni az új intézménytől.

Unger Anna, a hivatal elnöke szerint már idén elindulhatnak az első vizsgálatok, ugyanakkor előbb fel kell állítani a szervezetet és ki kell dolgozni a vizsgálatok módszertanát. Az elnök arról is beszélt, hogy a hivatal munkatársai kiemelt bérezésre számíthatnak, cserébe pedig magas szakmai színvonalat vár el tőlük.

A műsor másik hangsúlyos témája a kampányígéretek teljesülése volt. A vendégek Magyar Péter korábbi, „azonnal megvalósulóként” kommunikált vállalásait vették sorra, és azt vizsgálták, mi valósult meg ezekből, illetve mely ígéretek esetében maradt el eddig a tényleges megvalósítás. A vita középpontjában így az is állt, hogy a kampányban tett ígéretekből mennyit lehet a politikai teljesítmény mércéjeként számon kérni.