Rétvári Bence a féregezésről: Ne legyen kettős mérce az Országgyűlésben

Rétvári Bence felszólalása elején arra kérte a képviselőket, hogy legyenek következetesek, és ne álljanak meg félúton. Mint mondta, nincs helye annak, hogy valaki „féregnek” nevezzen másokat, „maffiáról” beszéljen, tolvajozzon, embertelen hazugnak nevezzen valakit, vagy bűnözőnek bélyegezzen olyan személyt, akit a bíróság nem ítélt el.

A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: nemcsak a kormánypárti képviselőknek, hanem az ellenzéki képviselőknek is van emberi méltósága. Hozzátette, hogy minden esetben legyen következménye annak, ha az Országgyűlésben emberi méltóságot sértő kijelentés hangzik el, és ne érvényesüljön kettős mérce.