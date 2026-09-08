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Magyar Péter visszakézből reagált a frakcióvezetők felszólalásaira
Ezen a keddi napon sem fogta vissza magát a miniszterelnök.
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Forrás: HírTV
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