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Magyar Péter visszakézből reagált a frakcióvezetők felszólalásaira

Ezen a keddi napon sem fogta vissza magát a miniszterelnök.

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  • Forrás: HírTV
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