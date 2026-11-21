Hazaengedik Bús Balázst a börtönből
Az NKA korábbi elnöke eredetileg még a karácsonyt is rácsok mögött töltötte volna.
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi elnökének letartóztatását eredetileg meghosszabbították, így a karácsonyt is bent kellett volna töltenie. Bús Balázs azonban hamarosan hazatérhet, miután az ügyészség kezdeményezte a korlátozó intézkedések enyhítését.
A Bús Balázs ellen felhozott vádakat továbbra is vizsgálják, az NKA korábbi elnöke pedig továbbra is bűnügyi felügyelet alatt áll majd.
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