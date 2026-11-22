533 600 forintos minimálbért ígért 2027-re Magyar Péter két éve, a mostani megállapodás azonban 347 ezer forintról szól. A jövő évi költségvetés több fronton is szembesíti a Tisza-kormányt saját kampányvállalásaival, miközben a Seszták Miklós ügyében lefoglalt milliárdokat a miniszterelnök már azelőtt személyhez kötötte, hogy a nyomozóhatóság tisztázta volna a pénz tulajdonjogát.

A kérdés ma már nem csupán gazdasági, hanem politikai és erkölcsi is: meddig lehet a számonkérhető ígéretet magyarázattal, a bizonyítékot pedig politikai feltételezéssel helyettesíteni?

A választások előtt a Tisza Párt adócsökkentést, egyszerűbb adórendszert, magasabb béreket és átláthatóbb államot ígért. A kormány 2027-es tervezete azonban kettős képet mutat: a családi támogatások bővítése és egyes adócsökkentések mellett jelentős vállalati tehernövekedés, korábbi kedvezmények korlátozása és a meghirdetettnél szerényebb béremelések szerepelnek benne.

Fontos a pontos mérce: ezek nem azonos súlyú eltérések, és nem mindegyik jelent egyértelműen megszegett választási ígéretet. Egy alapelv azonban vitathatatlan: a kormányzati teljesítményt nem a kampány jó szándékához, hanem a kimondott vállalásokhoz kell mérni.

Terület Kampányígéret / korábbi szabály 2027-es tervezet / megállapodás Minimálbér Duplázás: havi bruttó 533 600 Ft Havi bruttó 347 000 Ft (+7,5%; adójóváírással +17,2% nettó) KATA (főállás) A régi, széles körű rendszer visszaállítása (korábban 50 ezer Ft/hó) Új belépőknek 100 ezer Ft/hó (22 M Ft keret); régieknek 75 ezer, 2028-tól 100 ezer Ft Oktatási dolgozók Egyszeri, azonnali 25%-os béremelés a nevelést segítőknek Átlagosan 15%-os illetményemelés (adóváltozásokkal 21,5% nettó) Áram elosztói alapdíj Évi 1446 Ft fix díjelem Évi 14 376 Ft (az MVM szerint teljes állami kompenzációval) Kétgyermekes anyák SZJA 2027-től kiterjesztés az 50 év alattiakra Kiterjesztés elmarad, évi 12 millió Ft-os jövedelmi keret

Duplázásból 347 ezer: a számtan nem ismeri a politikai magyarázatot

Magyar Péter 2024-ben világos vállalást tett: a Tisza-kormány 2027-től megduplázza az akkor 266 800 forintos minimálbért, ami pontosan 533 600 forintot jelent. A november 19-én megszületett bérmegállapodás ezzel szemben 347 ezer forintos bruttó minimálbért rögzít jövőre – ez 7,5 százalékos emelés az idei szinthez képest. A korábban meghirdetett cél és a valóság között havi bruttó 186 600 forint a különbség.

Ez nem jelenti azt, hogy a keresetek ne nőnének. A kormány által tervezett adójóváírással a más kedvezményre nem jogosult minimálbéresek nettó fizetése 17,2 százalékkal emelkedhet, ami kézzelfogható többlet.

Ettől azonban a 347 ezer még nem lesz 533 600.

A különbséget nem tünteti el sem a bruttó és nettó számok összemosása, sem a gazdasági körülményekre való hivatkozás. A nehéz helyzet indokolhatja egy vállalás módosítását, de akkor ezt nyíltan így kell megnevezni. Ha a duplázás időközben finanszírozhatatlanná vált, a kormány feladata nem egy új százalék ünneplése, hanem az egyenes elszámolás: mi változott a számításokban, mikor derült ki, hogy a cél nem tartható, és miért nem ezt hallották a választók a kampányban? Ezekre nem politikai szlogenek, hanem ellenőrizhető költségvetési számítások adhatnak választ.