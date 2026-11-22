Az átverés költségvetése, Magyar Péter hazugságai és a Seszták-ügy kínos ellentmondása
Magyar Péter minimálbér-duplázást ígért, a 2027-es egyezség mégis 347 ezer forintról szól. A 2027-es költségvetés új adóterheket is tervez, miközben a Seszták-ügyben a pénz tulajdonosát sem azonosították.
533 600 forintos minimálbért ígért 2027-re Magyar Péter két éve, a mostani megállapodás azonban 347 ezer forintról szól. A jövő évi költségvetés több fronton is szembesíti a Tisza-kormányt saját kampányvállalásaival, miközben a Seszták Miklós ügyében lefoglalt milliárdokat a miniszterelnök már azelőtt személyhez kötötte, hogy a nyomozóhatóság tisztázta volna a pénz tulajdonjogát.
A kérdés ma már nem csupán gazdasági, hanem politikai és erkölcsi is: meddig lehet a számonkérhető ígéretet magyarázattal, a bizonyítékot pedig politikai feltételezéssel helyettesíteni?
A választások előtt a Tisza Párt adócsökkentést, egyszerűbb adórendszert, magasabb béreket és átláthatóbb államot ígért. A kormány 2027-es tervezete azonban kettős képet mutat: a családi támogatások bővítése és egyes adócsökkentések mellett jelentős vállalati tehernövekedés, korábbi kedvezmények korlátozása és a meghirdetettnél szerényebb béremelések szerepelnek benne.
Fontos a pontos mérce: ezek nem azonos súlyú eltérések, és nem mindegyik jelent egyértelműen megszegett választási ígéretet. Egy alapelv azonban vitathatatlan: a kormányzati teljesítményt nem a kampány jó szándékához, hanem a kimondott vállalásokhoz kell mérni.
|Terület
|Kampányígéret / korábbi szabály
|2027-es tervezet / megállapodás
|Minimálbér
|Duplázás: havi bruttó 533 600 Ft
|Havi bruttó 347 000 Ft (+7,5%; adójóváírással +17,2% nettó)
|KATA (főállás)
|A régi, széles körű rendszer visszaállítása (korábban 50 ezer Ft/hó)
|Új belépőknek 100 ezer Ft/hó (22 M Ft keret); régieknek 75 ezer, 2028-tól 100 ezer Ft
|Oktatási dolgozók
|Egyszeri, azonnali 25%-os béremelés a nevelést segítőknek
|Átlagosan 15%-os illetményemelés (adóváltozásokkal 21,5% nettó)
|Áram elosztói alapdíj
|Évi 1446 Ft fix díjelem
|Évi 14 376 Ft (az MVM szerint teljes állami kompenzációval)
|Kétgyermekes anyák SZJA
|2027-től kiterjesztés az 50 év alattiakra
|Kiterjesztés elmarad, évi 12 millió Ft-os jövedelmi keret
Duplázásból 347 ezer: a számtan nem ismeri a politikai magyarázatot
Magyar Péter 2024-ben világos vállalást tett: a Tisza-kormány 2027-től megduplázza az akkor 266 800 forintos minimálbért, ami pontosan 533 600 forintot jelent. A november 19-én megszületett bérmegállapodás ezzel szemben 347 ezer forintos bruttó minimálbért rögzít jövőre – ez 7,5 százalékos emelés az idei szinthez képest. A korábban meghirdetett cél és a valóság között havi bruttó 186 600 forint a különbség.
Ez nem jelenti azt, hogy a keresetek ne nőnének. A kormány által tervezett adójóváírással a más kedvezményre nem jogosult minimálbéresek nettó fizetése 17,2 százalékkal emelkedhet, ami kézzelfogható többlet.
Ettől azonban a 347 ezer még nem lesz 533 600.
A különbséget nem tünteti el sem a bruttó és nettó számok összemosása, sem a gazdasági körülményekre való hivatkozás. A nehéz helyzet indokolhatja egy vállalás módosítását, de akkor ezt nyíltan így kell megnevezni. Ha a duplázás időközben finanszírozhatatlanná vált, a kormány feladata nem egy új százalék ünneplése, hanem az egyenes elszámolás: mi változott a számításokban, mikor derült ki, hogy a cél nem tartható, és miért nem ezt hallották a választók a kampányban? Ezekre nem politikai szlogenek, hanem ellenőrizhető költségvetési számítások adhatnak választ.
Adócsökkentést hirdettek – miért kerülnek új terhek a tervezetbe?
A Tisza programjának egyik alappillére az egyszerűbb adórendszer és a kiszámíthatóbb vállalati közterhek ígérete volt.
A Fidesz most 26 adóintézkedést kifogásol a 2027-es törvényjavaslatokban.
A tárgyilagosság megkívánja a pontosítást: ez az ellenzéki összesítés nem 26 teljesen új adónemet jelent, hanem új adók, kulcsemelések, adóalap-módosítások és kedvezménykorlátozások együttes listáját.
A tervezett változások azonban valósak, és több ágazatot közvetlenül érintenek:
Reklámadó: visszatérne a rendszerbe, árbevételi sávokhoz igazodó 2,5, 4,5 és 7,5 százalékos kulcsokkal.
Innovációs járulék: a mértéke 0,3 százalékról 0,5 százalékra emelkedne.
Kiskereskedelmi különadó: az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételi sávban a kulcs megtriplázódna, 0,15-ről 0,45 százalékra nőne.
Nagyvállalati társasági adó: az 500 millió eurós árbevételi küszöböt elérő cégeknél 15 százalékos kulcs lépne életbe.
További közterhek: módosulnának a cégautóadó, a pénzügyi tranzakciós illeték és egyes ágazati adók szabályai is.
A kabinet az államháztartás egyensúlyával, a hiány mérséklésével és a nagyobb piaci szereplők arányosabb teherviselésével érvel. Ez legitim gazdaságpolitikai vitapont, ugyanakkor a vállalkozások terheit végső soron nem a kampányszlogenek, hanem a hatályos adótörvények szabják meg. Bár a cégek tehernövekedése nem hárul át minden esetben forintrol forintra a fogyasztókra – a vállalatok reagálhatnak beruházások visszafogásával, költségcsökkentéssel vagy kisebb nyereséggel is –, a kormány adósa maradt azoknak a részletes hatásvizsgálatoknak, amelyek megmutatnák, hol nőnek a költségek és hol ellensúlyozzák azokat a kedvezmények.
A vagyonadót ugyanakkor nem lehet titkos kampánytervként leleplezni: az egymilliárd forint feletti vagyonok megadóztatása szerepelt a Tisza programjában. A mostani javaslat az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre 1, a százmilliárd felettire 1,5 százalékos kulcsot állapítana meg. A valódi feszültséget tehát nem az okozza, hogy minden adóváltozás váratlan volna, hanem az, hogy a terhek csökkentésére épített politikai üzenet mellé olyan törvénycsomag érkezett, amely több ponton éppen növelné a befizetéseket.
A KATA visszatérése: a régi név nem hozza vissza a régi feltételeket
A vállalkozóknak tett egyik legnépszerűbb ígéret a KATA újranyitása volt. A tervezet valóban kiszélesítené a jogosultak körét, és meghatározott feltételekkel ismét megengedné a cégeknek történő számlázást – ez kétségkívül előrelépés a korábban kiszorultaknak.
A számok ugyanakkor gyorsan kijózanítanak. Az új, főállású KATA havi 100 ezer forintos tételes adót és 22 millió forintos bevételi keretet tartalmazna, bizonyos esetekben kiegészítő adókötelezettséggel. A jelenlegi katások számára pedig 2027-re havi 75 ezer, 2028-ra szintén 100 ezer forintos tételt irányoznak elő. Aki tehát az egykori, havi 50 ezer forintos, olcsó és rugalmas rendszer visszatérésére számított, egészen más feltételekkel szembesül. A kérdés itt is világos: pontosan mit értett a párt a kampányban a „visszaállítás” alatt?
Családok, nyugdíjasok, oktatás és rezsi: a kétoldalú mérleg
A kormányzati szociális és adócsomag több olyan elemet tartalmaz, amelyet nem lehet elhallgatni: a családi pótlék megduplázása, a minimálbéresek SZJA-terhelésének mérséklése, a legalacsonyabb nyugdíjak emelése és a nyugdíjas SZÉP-kártya sok háztartásnak hozhat tényleges segítséget. Más társadalmi csoportok viszont rosszabbul járhatnak a korábban törvénybe foglalt pályához képest.
Kétgyermekes édesanyák SZJA-mentessége: A korábbi szabályozás szerint 2027-től az 50 év alattiakra is kiterjedt volna a mentesség, majd további korosztályok következtek volna. A mostani javaslat ezt a bővítést leállítaná, az érintett anyakedvezményeknél pedig évi 12 millió forintos (teljes évre számított) jövedelmi plafont vezetne be. Ez nem azonos a meglévő kedvezmények teljes elvételével, de érdemben átírja a korábban megígért jogosultsági pályát.
14. havi nyugdíj: A Tisza megtartja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás egyheti részletét. A Fidesz–KDNP módosító indítványa a második heti részletre további 155 milliárd forintot különítene el. A második részlet elmaradása tehát nem a jelenlegi nyugdíj csökkentése, hanem egy tervezett bővítés megállítása – az érintetteknek mégis joguk van tudni, miért éppen itt húzta meg a határt a kormány, és mennyi forrás jut helyette az új juttatásokra. (A pontosság kedvéért: a 40 év feletti kétgyermekes anyák adómentességének kiterjesztése az ellenzék számítása szerint mintegy 250 milliárd, a nyugdíjrészlettel együtt nagyjából 405 milliárd forint költségvetési hatással járna – a hiteles fedezet bemutatása pedig ellenzéki javaslatoknál is alapkövetelmény.)
Oktatás: A Tisza programja a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak egyszeri, azonnali 25 százalékos béremelést ígért. A 2027-es tervezetben ezzel szemben átlagosan 15 százalékos illetményemelés szerepel. Magyar Péter az adóváltozásokkal együtt számított 21,5 százalékos átlagos nettó növekedésre hivatkozott, ám a bruttó illetményemelés és a nettó jövedelmi hatás két külön kategória. Nagy Erzsébet, a PDSZ vezetője ezért kifogásolta az eltérést és a szakszervezeti egyeztetés hiányát; a szervezet már méri egy esetleges sztrájk támogatottságát, bár munkabeszüntetést még nem hirdetett.
Lakhatás és áramdíj: Az Otthon Startot váltó Wekerle Plusz új lakásoknál 3, használt ingatlanoknál 5 százalékos támogatott hitelt kínál megváltozott feltételekkel – így a használt lakást vásárlók egy része a korábbi 3 százalékos konstrukcióhoz képest drágább hitellel vagy szűkebb jogosultsággal szembesülhet. Az áramnál még könnyebb csúsztatásba esni: a fix lakossági elosztói alapdíj 2027-től valóban évi 1446 forintról 14 376 forintra, vagyis közel tízszeresére emelkedik, ez azonban nem jelent tízszeres villanyszámlát. Az MVM november 20-i közlése szerint az állam teljes egészében kompenzálja a növekményt a lakosságnak, így a számlák végösszege ettől nem emelkedne. A kompenzáció tényét kötelező megemlíteni, ugyanakkor közérdekű kérdés marad: pontosan mennyibe kerül ez a költségvetésnek, hogyan számolják el, és meddig garantált?
Seszták Miklós és az elásott milliárdok: amikor a politika gyorsabb a bizonyításnál
A költségvetési viták árnyékában egy másik ügy még mélyebb, jogállami természetű kérdést vet fel: hogyan használhat fel egy miniszterelnök egy folyamatban lévő büntetőeljárást politikai kommunikációra?
November 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) több helyszínen összesen közel 6,5 milliárd forint értékű készpénzt foglalt le egy olyan nyomozásban, amely korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt Seszták Miklóst is érinti. Az eljárás súlyos: a korrupciógyanút maradéktalanul ki kell vizsgálni, a pénz eredetét fel kell tárni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani.
A lefoglalás ténye önmagában azonban nem bizonyítja, hogy az utolsó bankjegyig minden összeg a volt miniszter személyes vagyona. Magyar Péter november 13-án mégis Seszták földből kiásott milliárdjairól írt, majd a Parlamentben is a volt tárcavezető elásott pénzeként hivatkozott az összegre, ebből levonva messzemenő politikai következtetéseket a korábbi rendszerre nézve. Két nappal később, november 15-én azonban Unger Anna, az NVVH elnöke az RTL-nek egyetlen mondattal más megvilágításba helyezte az ügyet:
„Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze.”
Ez a mondat a történet kulcspontja. A hatóság nem Seszták Miklós személyes vagyonaként azonosította a teljes összeget, hanem egy őt is érintő eljárásban foglalta le – a kettő között pedig jogilag és tényszerűen is hatalmas a távolság. Még ha később be is bizonyosodna a miniszterelnök állítása, a politikai bizonyosságot nem helyettesítheti egy jövőbeli bizonyítás ígérete. Magyar Péternek választ kell adnia arra: milyen iratok alapján jelentette ki, hogy a pénz Sesztáké? Megismerte-e a nyomozás bizonyítékait, vagy egy nyitott büntetőügyre épített kész politikai ítéletet?
Felsőpetény, Fabó György és a hatósági tájékoztatás vakfoltjai
A történetet tovább bonyolította, hogy a TV2 és a Hír TV helyszíni beszámolói új szereplőt, Fabó György vállalkozót emelték be a képbe. Az értesülések szerint a feltételezett rejtekhelyek egy része a Nógrád vármegyei Felsőpetény térségében lehet, ahol Fabóhoz vagy üzleti köréhez köthető területek is találhatók, és a helyiek rendőri jelenlétről számoltak be. A 24.hu november 21-i riportja ráadásul Fabó György és Seszták Miklós régebbi üzleti kapcsolatait is feltárta.
A tárgyilagos értékelés itt kétirányú fegyelmet követel. A Fabó-szál megjelenéséből nem következik automatikusan, hogy Seszták Miklósnak ne lenne köze a lefoglalt vagyonhoz; de a fordítottja sem igaz, hiszen egy régi üzleti kapcsolat vagy egy telek használata önmagában még nem bizonyítja a pénz tulajdonjogát.
Ezen a ponton azonban a hatósági tájékoztatás következetessége is megkérdőjeleződik. Unger Anna szerint a nyomozók előre tudták, hol kell keresniük, a nyilvánosság előtt mégsem derült ki, milyen ingatlanokban és kinek a rendelkezése alatt álló helyszíneken kutattak. Egy ingatlan nyilvántartott tulajdonosa a földhivatali adatokból elvileg azonosítható. Ha a hivatal pontosan ismerte a helyszíneket, jogos a kérdés: feltárták-e a tulajdonosi és használati viszonyokat, és ha igen, miért nem közölték legalább azt, milyen jogi kapcsolatot vizsgálnak? A nyomozati érdek indokolhat adatvédelmet, de ezt élesen el kell választani attól az állítástól, hogy egy információ nem áll rendelkezésre. Bár a telek tulajdonosa nem feltétlenül azonos az elrejtett készpénz tulajdonosával – és Unger Anna szándékos félrevezetése sem bizonyított –, a hivatal kommunikációjának pontossága igenis számonkérhető.
Az elszámoltatás nem lehet politikai előadás
A Seszták-ügyben két csapdát kell egyszerre elkerülni: sem a korrupciógyanút nem szabad pártpolitikai csatározássá hígítani, sem a büntetőeljárást nem szabad a bizonyítás lezárása előtt politikai ítéletté alakítani.
A nyomozóhatóság nem a kormányfői sajtókampány illusztrációs részlege. Egy lefoglalt pénzkötegről készült fotó annyit bizonyít, hogy a pénzt megtalálták – azt nem, hogy ki ásta el, honnan származik, vagy melyik politikushoz tartozik. A hatóság tekintélye azon múlik, hogy elválasztja-e a tényt a feltételezéstől. Ha politikusok lépik át ezt a határt, azzal nem a korrupció elleni fellépést erősítik, hanem magát a nyomozást sodorják a politikai befolyásoltság gyanújába. A közbizalom nem a hangos vádaskodástól nő, hanem attól, ha a vád bizonyítékokkal megáll – vagy tévedés esetén nyilvános helyesbítés követi.
A számonkérés próbája: a választó nem biankócsekket adott
A 2027-es költségvetés és a Seszták-ügy első pillantásra két külön világ: az egyik bérekről, adókról és támogatásokról, a másik egy súlyos büntetőeljárásról szól. Mégis ugyanaz a törésvonal köti össze őket: az állítás és a bizonyíték közötti távolság.
A kampányígéret ellenőrizhető vállalás a jövőről – a költségvetés megmutatja, mire jutott valódi fedezet, és mi maradt ki belőle. A büntetőeljárásban tett kormányfői kijelentés pedig ellenőrizhető állítás a tényekről – a nyomozásnak kell igazolnia, mi áll meg belőle.
A Tisza-kormány nem bújhat ki a számonkérés alól a korábbi kormány hibáira hivatkozva: a gazdasági nehézségek magyarázhatnak egy döntést, de nem törlik el utólag az adott szót.
Magyar Péter pedig nem kérhet nagyobb hitelt a saját állításainak, mint amennyi bizonyítékot a politikai ellenfeleitől követel meg.
Ugyanez a mérce köti az ellenzéket is: a Fidesz 26 pontos listáját nem helyes 26 új adóként, egyetlen kiragadott példa egymilliós veszteségét pedig minden magyar család átlagos terheként bemutatni. A kettős mércét ugyanis nem lehet egy másik kettős mércével legyőzni.
A választóknak joguk van tisztán látni: mikor teljesül egy ígéret, milyen költségvetési áron, és pontosan kit érint. És ahhoz is joguk van, hogy a miniszterelnök által megfogalmazott súlyos vádak mögött ne hangzatos kijelentések, hanem ellenőrizhető bizonyítékok álljanak.
A kormányváltás nem jelenthette a bizonyítási kötelezettség eltörlését; a választási győzelem felhatalmazás a kormányzásra, nem pedig az ígéretek utólagos átírására vagy a bizonyítatlan állítások tényként való közlésére.
Aki ma számon kéri Magyar Pétert, annak nem kell magyarázkodnia, miért kérdez – a miniszterelnöknek kell megválaszolnia, amit kérdeznek. Mert az igazság végül nem azon múlik, ki nyerte meg a választást, hanem azon, mi hangzott el, mi bizonyítható, és ki vállalja a felelősséget a kettő közötti különbségért.