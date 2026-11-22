A Diótörő november 22-i, 11 órás előadására megtelt az Operaház nézőtere. A közönség már a helyén ült, amikor technikai hibára hivatkozva hazaküldték. A családoknak és gyerekeknek az utazás, a parkolás és a megszervezett program is kiadást jelenthetett, amit a jegyár visszatérítése nem feltétlenül fedez. Húsz nappal korábban Tarr Zoltán miniszter menesztette Ókovács Szilvesztert, a tárca pedig kijelentette: „Az intézkedés a Magyar Állami Operaház előadásait nem érinti.” A HírTV korábbi beszámolója.

Diótörő: ki vállalja a felelősséget a nézők veszteségéért?

Ókovács Szilveszter a HírTV-nek azt mondta, vezetése alatt mindig megoldották a Diótörő előadásain felmerülő problémákat. A mostani hiba és a vezetőváltás közötti kapcsolat nem bizonyított.

A fenntartói felelősség azonban megkerülhetetlen: a kormány cserélte le a vezetést, és az új főigazgatóra bízta a zavartalan működés biztosítását.

Most választ kell adnia: mi romlott el, miért nem tudták kijavítani, mikor pótolják az előadást, és hogyan rendezik a nézők igazolható többletköltségeit? A minisztérium hivatalos közleménye.