Magyar Péterék kirúgták Ókovácsot, elmaradt a Diótörő, hazaküldték a nézőket
Húsz nappal Ókovács Szilveszter menesztése után elmaradt a Diótörő vasárnapi előadása. A már helyükön ülő gyerekeket hazaküldték, a családoknak pedig az elmaradt élmény mellett anyagi veszteségük is keletkezhetett. A kormány korábban azt ígérte, hogy a vezetőváltás nem érinti az előadásokat. Most a felelősség kérdésére is választ kell adnia.
A Diótörő november 22-i, 11 órás előadására megtelt az Operaház nézőtere. A közönség már a helyén ült, amikor technikai hibára hivatkozva hazaküldték. A családoknak és gyerekeknek az utazás, a parkolás és a megszervezett program is kiadást jelenthetett, amit a jegyár visszatérítése nem feltétlenül fedez. Húsz nappal korábban Tarr Zoltán miniszter menesztette Ókovács Szilvesztert, a tárca pedig kijelentette: „Az intézkedés a Magyar Állami Operaház előadásait nem érinti.” A HírTV korábbi beszámolója.
Diótörő: ki vállalja a felelősséget a nézők veszteségéért?
Ókovács Szilveszter a HírTV-nek azt mondta, vezetése alatt mindig megoldották a Diótörő előadásain felmerülő problémákat. A mostani hiba és a vezetőváltás közötti kapcsolat nem bizonyított.
A fenntartói felelősség azonban megkerülhetetlen: a kormány cserélte le a vezetést, és az új főigazgatóra bízta a zavartalan működés biztosítását.
Most választ kell adnia: mi romlott el, miért nem tudták kijavítani, mikor pótolják az előadást, és hogyan rendezik a nézők igazolható többletköltségeit? A minisztérium hivatalos közleménye.