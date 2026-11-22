Semjén Zsolt 23 év után átadná a KDNP elnökségét. A politikus az esti Bayer show adásában Bayer Zsoltnak arról beszél, hogy a választási vereség után megújulásra van szükség, és a frakcióban több alkalmas fiatal politikus is dolgozik. Rétvári Bencét kiváló frakcióvezetőnek nevezte. Semjén már áprilisban benyújtotta lemondását, amelyet akkor nem fogadtak el. Bayer show – HírTV.

Semjén Zsolt átadná a KDNP vezetését: Rétvári Bence lehet az utódja

A pártelnöki tisztújítás november 28-án lesz; az MTI szerint Rétvári Bence konszenzusos jelölt lehet, de még nem választották meg. Semjén Zsolt szerint a generációváltás feltételeit a jelenlegi, fiatalabb képviselőket felvonultató frakció teremti meg. A 2003 óta hivatalban lévő pártelnök a váltás okairól és a KDNP jövőjéről is beszél az esti műsorban, 21.05-től. A tisztújítás részletei.