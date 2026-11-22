A 2027-es költségvetés a vagyonadó bevezetéséből 200 milliárd forintos bevételre számít, ám Pásztor Szabolcs a HírTV-nek arról beszélt, hogy szakértői becslések szerint ennek legfeljebb a fele folyhat be. Az Oeconomus kutatási igazgatója szerint az adóbevételek mellett a gazdasági növekedésre épülő tervek is bizonytalanok. A kabinet eközben családipótlék-duplázást, adócsökkentést és közszolgálati béremeléseket ígér. Kapcsolódó HírTV-cikk.

2027-es költségvetés: túl optimista a gazdasági pálya?

A 2027-es költségvetés 4,1 százalékos fogyasztásbővülés és 5,7 százalékos beruházásnövekedés mellett számol. Az Állami Számvevőszék szerint mindkét prognózis meghaladja a vizsgált intézmények várakozásait. A kormány ugyanakkor reálisnak tartja a gazdasági pályát, és a beruházási fordulatot részben uniós forrásokra alapozza. A kérdés: ha a bevételek és a növekedés is elmaradnak a tervtől, milyen forrásból teljesítik a vállalásokat? Az ÁSZ értékelése.