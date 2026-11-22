Fabó György üzleti múltjában egy pontosan 19 éve kezdődött ügy is szerepel. A Ramiris Rubin körüli pénzmosási nyomozás 2007. november 22-én indult: a vámhatóság 17 milliárd forintos pénzmosási gyanút jelzett. Az Átlátszó szerint ezt az ágat 2014 októberében megszüntették bizonyítottság hiányában; az adócsalási szálon 27 ember ügyét vádemelési javaslattal továbbították. A régi nyomozás nem bizonyítja Fabó György személyes bűnösségét. A HírTV korábbi beszámolója.

Fabó György: új büntetőügy, tisztázatlan pénzmozgások

Fabó György jelenleg vádlott egy másik, a Fuzik-féle számlagyárhoz kapcsolódó perben, ezt a Győri Törvényszék megerősítette. November 22-én Tényi István NAV-bejelentést tett: vizsgálják meg, köthető-e a lefoglalt 6,5 milliárd forint a számlagyárhoz. A következő nyilvános tárgyalás december 8–10-én lesz. A pénz eredetét és tulajdonosát azonban továbbra sem bizonyították, a két ügy összekapcsolása egyelőre feltételezés. Az Index bírósági tájékoztatása.