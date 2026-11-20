A Seszták-ügy nyomozásában lefoglalt 6,5 milliárd forint tulajdonosa az NVVH szerint egyelőre ismeretlen. A TV2 úgy tudja, a feltételezett rejtekhelyek Fabó György érdekeltségeihez kötődnek, de ebből a pénz tulajdonjoga nem következik. Magyar Péter korábban Seszták pénzeként beszélt a leletről. HírTV-előzmény.

Seszták-ügy, költségvetési viták és minimálbér a műsorban

A 2027-es költségvetés tervezetéhez 246 módosító indítvány érkezett. A Fidesz–KDNP a 14. havi nyugdíj második részletét, a 40 év feletti kétgyermekes anyák szja-mentességét és az Otthon Start visszaállítását sürgeti. A kormány a családi pótlék duplázását és az első nyugdíjrészlet megtartását tervezi. A bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra nőne, ami elmarad a korábbi, 2027-es duplázási vállalástól. Az elosztói alapdíj jelentősen nő, de az MVM kompenzációt ígér. Boros Tamás, Haraszti Gyula, Kósa András és Kovács András, a Konfront újságírója vitázik. MVM-közlemény.