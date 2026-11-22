Magyar Péter 2024 szeptemberében a 2027-es minimálbér megduplázását ígérte: az akkori 266 800 forint alapján ez 533 600 forintot jelentett volna. A november 19-i egyezség ezzel szemben bruttó 347 ezer forintot rögzít 2027-re, vagyis 7,5 százalékos emelés következne 2026-hoz képest. A 533 600 forintos ígéret és a megállapodás között havi 186 600 forint a különbség. Szalai Piroska szerint a kormány nem teljesíti a kampányvállalást. HírTV-előzmény.

Minimálbér: az ígért duplázás helyett 347 ezer forint jön

A Fidesz képviselője azt is kifogásolja, hogy az adójóváírás maximális összegével számolnak, holott azt a teljes jövedelem és a kedvezmények is befolyásolják. Példája szerint az alapbéren felüli pótlékokkal kereső egészségügyi dolgozónak kevesebb járhat. A kormány az egyéb szja-kedvezményre nem jogosult minimálbéreseknél 17,2 százalékos nettó növekedést vár, és a munkaadók teherbírására hivatkozik. Hecker Flórián szerint ez más bérekre is kihathat. Ettől még a minimálbér 2024-es duplázási célja nem teljesül. Kormányzati megállapodás.