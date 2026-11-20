A Seszták-ügy új fordulata: a TV2 szerint Fabó György érdekeltségéhez köthetők az elrejtett pénz feltételezett helyszínei. A nyomozók 6,5 milliárd forint értékű készpénzt foglaltak le, de Unger Anna szerint nem ismert a tulajdonosa. A helyszínhez fűződő kapcsolat önmagában nem bizonyítja, hogy a pénz Seszták Miklós vagy más érintett személy tulajdona. HírTV-előzmény.

Seszták-ügy: ismeretlen milliárdok, elmaradó bérduplázás és új áramdíjak

A 2027-es minimálbér bruttó 7,5 százalékkal, 347 ezer forint összegre emelkedik; a kormány adójóváírással együtt 17,2 százalékos nettó többletet ígér. A minimálbér korábbi, 2027-re vállalt megduplázása így nem teljesül. A rendszerhasználati díj fix része közel tízszeresére nő, ám az MVM szerint a lakossági villanyszámla a kormányzati kompenzáció miatt nem emelkedik. Hogy pontosan miből és hogyan fedezik a különbözetet, még kérdés. Forrás: MVM.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Pindroch Tamás, Rákay Philip, Nagy-Bato Jonatán



