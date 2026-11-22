Elon Musk a New York Times november 18-i DealBook-rendezvényén hazugsággal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Az ukrán vezető szerint a katonai Starshield kapcsolatát sebességkorlátozás akadályozza, Musk viszont vitatja, hogy ezt a rendszert lassították volna. A SpaceX vezetője szerint Kijev valójában a polgári Starlink hálózatot akarja katonai drónműveletek támadó célú végrehajtására használni. HírTV-előzmény.

Elon Musk: „Hazudik!” – újabb ütközés Zelenszkijjel a Starshield miatt

Az ukrán vezetés szerint a műholdas internet korlátozásai az orosz drónok elfogását is nehezítik. Zelenszkij november 20-án a CNN-nek azt mondta, katonáik bizonyítékai támasztják alá a panaszt. Októberben Musk elismerte a Starlink lassítását, ám az új vita a Starshield korlátozásáról szól. Musk szerint a katonai hálózatot az amerikai kormány felügyeli. A vitatott technikai döntések hátteréről a felek egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak. Forrás: Hromadske.

Fotó: Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP