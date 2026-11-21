A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke nyíltan elismerte, hogy a Magyar Péter miniszterelnök által nyílvánosan is Seszták Miklóshoz kötött pénzről nem tudják, hogy kihez tartozik. Unger Anna az RTL számára arról beszélt, hogy a megtalált pénzeket a Seszták Miklóshoz köthető ügyben találták meg, azonban „senki óvodai jele” nem volt rajta a pénzkötegeken, így pedig nem tudják, hogy kihez tartoznak. Most azonban érkezett egy új tipp.

Unger Anna maga is elismerte, hogy nem tudják kihez tartozik a pénz, amit Magyar Péter miniszterelnök azonban nyilvánosan is Seszták Miklóshoz kötött

A Magyar Nemzet cikkében azt írja, hogy az előkerült 6,5 milliárd forintnak a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett számlagyárhoz lehet köze. Egy bennfentes vállalkozó, Galgóczy Ferenc ugyanis azt állította egy másfél hónapja a közösségi oldalára feltöltött videóban, hogy a szóban forgó számlagyárból hatmilliárd forint készpénz került Fabó György vállalkozóhoz.

Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott, ezt pedig egy tanúval is alá tudja támasztani.

Galgóczy állítása azért nagyon lényeges, mert a TV2 Híradója nemrégiben éppen olyan Nógrád megyei helyszíneket mutatott be, amelyek a televízió információi szerint Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez köthetők. A vállalkozó egyébként azt is állította, hogy korábban már jelezte Fabó érintettségét, a nyomozókat azonban ez nem érdekelte.

Seszták Miklós védője egyébként már korábban is hangsúlyozta, hogy nem védencéhez tartozik a kiásott pénz. Ezt később Unger Anna is elismerte, hiszen jelezte, hogy nem tudják kihez köthető a pénz. Magyar Péter ugyanakkor már tényként beszélt az Országgyűlésben arról, hogy a KDNP politikusának vagyonáról van szó.