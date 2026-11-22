Kert Attila lett a közmédia új vezérigazgatója: a Független Közmédia Testület november 21-én, 6:1 arányban döntött mellette. A 2027-re előirányzott 80 milliárd forint mellett 25 százalékos létszámcsökkentés szerepel a programjában. A létszámleépítés mellett száz nap után konszolidált költségvetést ígért, nem a pénzügyi stabilitás megvalósulását. Kert Attila kinevezése így nemcsak személyi, hanem finanszírozási fordulat is. A HírTV beszámolója.

Kert Attila kinevezése és a közmédia függetlensége

Kert Attila 2006 és 2009 között az MTV hírigazgatója volt, és egy Tisza Párthoz köthető munkacsoportnak is tanácsot adott. Azt mondta, ezt szerződés és díjazás nélkül tette; a testület elfogadta a magyarázatát. Toroczkai László a Gyurcsány-kormány propagandistájának nevezte. Magyar Péter korábban tagadta, hogy beleszólna a közmédia működésébe, ám augusztusban „nem hinném” kommentje után két megbízást visszavontak. A politikai befolyás kérdése így továbbra is napirenden van. A Telex beszámolója.