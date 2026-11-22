Öt hónap után, november 21-én elhagyhatta a szegedi Csillagbörtönt Bús Balázs. A Kecskeméti Törvényszék négy hónapos bűnügyi felügyeletet rendelt el: a volt polgármester Komárom-Esztergom vármegyét nem hagyhatja el, hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen, nyomkövetőt viszont nem kell viselnie. Bús Balázs szabadulása után közösségi oldalán a családját is erősítő támogatást és imákat köszönte meg. A HírTV korábbi beszámolója.

Bús Balázs: mit jelent a letartóztatás megszüntetése?

A letartóztatás megszüntetése nem jelent felmentést: az NKA-ügyben folytatódik a nyomozás. A Fidesz–Védvonal politikai fogoly szabadulásáról és kényszervallatásról beszél, ám ezek a szervezet állításai, nem bírósági megállapítások. A HírTV ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról kérdezte, milyen eljárási lépések következhetnek, és mit bizonyít jogilag a kényszerintézkedés enyhítése. A bírósági döntés részletei az MTI-nél.