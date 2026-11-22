A Seszták-ügy november 13-án robbant: az NVVH közel 6,5 milliárd forintnyi készpénzt talált. Magyar Péter már a volt miniszter pénzeként beszélt róla, a 444 pedig címében tényként állította, hogy az elásott milliárdok Sesztákhoz tartoznak. Csakhogy a hivatal a Seszták-ügyben folytatott kutatásról számolt be, nem bizonyított tulajdonjogról. A védője másnap cáfolt, Unger Anna, a hivatal elnöke vasárnap közölte: nem tudják, kié a lefoglalt pénz. A HírTV korábbi cikke.

Seszták-ügy: miért lett később fontos a bizonyíték?

A TV2 Fabó Györgyhöz köthető helyszínekről közölt értesülést, a Magyar Nemzet a Fuzik-féle számlagyár lehetőségét vetette fel. Ettől még a „Seszták Miklós pénze” állítás és Fabó tulajdonjoga sem bizonyított. A 444 november 20-án már jelezte, hogy a Fabó-szálat más forrás nem igazolta. Miért nem járt hasonló óvatosság a november 13-i cím mellé? A céges vagyonzárról már szeptember 27-én döntöttek.

A Seszták-ügy tanulsága: a feltételezésből nem lesz tény attól, hogy előbb kerül címbe.

A 444 későbbi cikke.