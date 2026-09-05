Meghosszabbítják a migrációs válsághelyzetet

Az év végéig meghosszabbítja a kormány a szeptember 7-én lejáró migrációs válsághelyzetet - jelentette be a miniszterelnök.
Magyar Péter elmondása szerint az elmúlt hetekben megmutatkozott, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.
Továbbiak a témában
2 percVezércikk - Olvasunk a sorok között
Kritika után kirúgás, botrány után kiborulás, kudarc után újabb ígéret
1 percHírek
Vizsgálatok nélkül tett feljelentést a Belügyminisztérium a Ferencváros ellen
2 percKomment