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Meghosszabbítják a migrációs válsághelyzetet

Magyar Péter a határvédelem miatt aggódik.

  • Hírek
  • 27 perce
  • Forrás: HírTV
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Az év végéig meghosszabbítja a kormány a szeptember 7-én lejáró migrációs válsághelyzetet - jelentette be a miniszterelnök.

Magyar Péter elmondása szerint az elmúlt hetekben megmutatkozott, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.

 

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